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الإثنين، 14-08-2023 12:53 م

تنظيم الطاقة: كميات الكهرباء المولّدة تغطي احتياجات الأردن

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الوكيل الإخباري - قالت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتورة تحرير القاق، إن كميات الكهرباء التي يتم توليدها من الطاقة الكهربائية تغطي احتياجات المملكة، مع تسجيل أعلى حمل كهربائي في تاريخ الأردن، مساء أمس عند4220 ميغاواط.

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وأضافت اليوم الإثنين، إن الرقم جديد وغير مسبوق في تاريخ النظام الكهربائي مقارنة مع أقصى حمل تم تسجيله سابقاً في شهر شباط العام الحالي بلغ 4090 ميجاواط.


وعن الأعطال التي تم التعامل معها، قالت القاق، إن الأعطال التي سجلت على شبكات الكهرباء كانت محدودة واعتيادية وتم التعامل الفوري معها ومعالجتها.
ودعت المواطنين على اتباع أساليب الترشيد في استهلاك الطاقة واستخدام وسائل التبريد الأقل كلفة.

 




 

 


 

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