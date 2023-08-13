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الأحد، 13-08-2023 09:12 ص

موجة الحرّ ترفع الأحمال الكهربائية مساء السبت لحدها الأقصى منذ بداية الصيف الحالي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - ارتفع الحمل الكهربائي، مساء أمس السبت إلى 3940 ميغاواط، وهو الأعلى خلال الصيف الحالي.اضافة اعلان


وبينت البيانات الخاصة بشركة الكهرباء الوطنية، والتي اطلع عليها الوكيل الاخباري، ان  الحمل الصباحي أمس بلغ 3610 ميغاواط.

وتسببت موجة الحرّ غير المسبوقة التي تشهدها المملكة بارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية.

وأكدت شركة الكهرباء الوطنية قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية عبر تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل.

وتوقعت الشركة أن يصل الحمل الأقصى اذا استمرت موجات الحرّ إلى 4000 ميغاواط.

 




 

 


 

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