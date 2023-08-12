السبت 12-08-2023
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السبت، 12-08-2023 10:04 ص

مع بدء موجة الحرّ.. الحمل الكهربائي يرتفع ويسجل أمس 3430 ميغاواط

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - ارتفع الحمل الكهربائي في الأردن مساء أمس الجمعة ليصل الى 3430 ميغاواط. اضافة اعلان


ووفقا لبيانات شركة الكهرباء الوطنية التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" سجل الحمل الصباحي 3040 ميغاواط، وذلك مع بدء موجة الحرّ القاسية التي تؤثر على المملكة وتستمر حتى يوم الاثنين. 

وبلغ أقصى حمل هذا الصيف 3700 ميجاواط، فيما سجل أقصى حمل صيفي 3850 ميغاواط في شهر آب من عام 2022.

وتوقع مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، وصول الحمل الكهربائي إلى 3800 ميغاواط يوميا، وإذا استمرت الموجة الحارة لأيام متتالية قد يسجل مستوى قياسي خلال الصيف عند 4000 ميغاواط.

 




 

 


 

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