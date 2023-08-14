الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

الملك يتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة الثلاثية

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط

مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

تدهور مركبتي شحن على الطريق الصحراوي واوتوستراد الزرقاء

بيان أمني بعد حريق مستودع بطاريات في حرة الزرقاء

وحدات خاصة تعتقل أسيرا محررا من جنين

الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني اليوم

قمة أردنية مصرية فلسطينية اليوم بمدينة العلمين في مصر

الأردن يسجل حمل كهربائي قياسي مساء امس بلغ 4220 ميغاواط

النفط يتراجع بعد تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي

الإثنين، 14-08-2023 07:56 ص

الأردن يسجل حمل كهربائي قياسي مساء امس بلغ 4220 ميغاواط

0L5A8806


الوكيل الاخباري _ ياسر شطناوي _

سجل الأردن مساء امس الأحد مستوى قياسي بالحمل الكهربائي بلغ خلال الفترة المسائية ٤٢٢٠ ميغاواط.اضافة اعلان


وبينت أرقام شركة الكهرباء الوطنية التي اطلع عليها الوكيل الاخباري ان الحمل الصباحي امس بلغ ٤٠٨٠ ميغاواط.

ويعتبر هذا الحمل هو الأقصى في على الإطلاق، وياتي بالتزامن مع ذروة الموجة الحارة غير المسبوقة التي تشهدها المملكة منذ يوم السبت الماضي.

وسجلت امس درجات الحرارة مستوى عال في عمان تجاوزت ال ٤٠ مئوية ووفقا لدائرة الارصاد الجوية.

ومن المتوقع ان تستمر الموجه الحارة حتى يوم الأحد القادم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64d9cbdbbfa5c

10 خدمات جديدة في مركز المقابلين للخدمات الحكومية

9BqovZSUZLr1jDFGAfIyjQsIADfPWCzucnkT9VxV

تدهور مركبتي شحن على الطريق الصحراوي واوتوستراد الزرقاء

3

بيان أمني بعد حريق مستودع بطاريات في حرة الزرقاء

وو

الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني اليوم

9

قمة أردنية مصرية فلسطينية اليوم بمدينة العلمين في مصر

5

عاهد نفسه ألا يشرب الشاي إلا في القدس.. رحيل الحاج الأردني الشبول عن 89عاماً

أخبار متعلقة
7202219115819537060596

الكهرباء الوطنية: توقعات بوصول الحمل الكهربائي لـ 4000 ميغاواط

كيفية_استخدام_الكهرباء_بطريقه_آمنة

تحذيرات للمواطنين حول وصلات وأسلاك الكهرباء في المنازل

7202323122737402938990

الحمل الكهربائي يعاود الارتفاع ويصل لـ 3690 ميغا واط مساء الأحد

720231992047775825215

انخفاض الحمل الكهربائي المُسجل أمس لـ 3470 ميغاواط

7202317125351159398285

مع انحسار موجة الحر .. الحمل الكهربائي ينخفض ويسجل 3590 ميغاواط

7202316165954141479447

الحمل الكهربائي في الأردن يصل لأعلى مستوى أمس ويسجل 3690 ميغاواط