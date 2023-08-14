الأردن يسجل حمل كهربائي قياسي مساء امس بلغ 4220 ميغاواط

الوكيل الاخباري _ ياسر شطناوي _

سجل الأردن مساء امس الأحد مستوى قياسي بالحمل الكهربائي بلغ خلال الفترة المسائية ٤٢٢٠ ميغاواط. اضافة اعلان





وبينت أرقام شركة الكهرباء الوطنية التي اطلع عليها الوكيل الاخباري ان الحمل الصباحي امس بلغ ٤٠٨٠ ميغاواط.



ويعتبر هذا الحمل هو الأقصى في على الإطلاق، وياتي بالتزامن مع ذروة الموجة الحارة غير المسبوقة التي تشهدها المملكة منذ يوم السبت الماضي.



وسجلت امس درجات الحرارة مستوى عال في عمان تجاوزت ال ٤٠ مئوية ووفقا لدائرة الارصاد الجوية.



ومن المتوقع ان تستمر الموجه الحارة حتى يوم الأحد القادم.