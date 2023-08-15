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الثلاثاء، 15-08-2023 09:35 ص

تسجيل مستوى قياسي جديد للحمل الكهربائي الصباحي في المملكة وصل لـ 4240 ميغاواط

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الوكيل الإخباري - سُجل نهار يوم أمس الثلاثاء، في المملكة، مستوى قياسي جديد للأحمال الكهربائية على الشبكة، وصلت إلى 4240 ميغاواط.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، التي اطلع عليها " الوكيل الإخباري" إن الحمل الكهربائي المسائي وصل إلى 4210 ميغاواط. 

وقالت الشركة سابقاً إنها تتوقع ارتفاع معدل الحمل الكهربائي إذا استمرت موجات الحرّ، مبينة أن لديها القدرة على استدامة ايصال التيار وتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية. 

وما زالت المملكة تحت تأثير موجة حارة غير مسبوقة، بدأت منذ يوم السبت الماضي، تجاوزت خلالها درجات الحرارة حاجز الـ 45 مئوية في بعض المناطق.

 




 

 


 

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