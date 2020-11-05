الحموري للوكيل : 13 مستشفى تحوي 150 غرفة عناية مركزة و 100 جهاز تنفس لمرضى كورونا

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان عدد المستشفيات الخاصة التي تستقبل حالات كورونا ارتفع الى 13 مستشفى.

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وحول تفاصيل الاستعدادات لتلك المستشفيات ومدى الجاهزية لاستقبال المزيد من اصابات كورونا قال الحموري ان المستشفيات الخاصة التي تستقبل حالات كورونا تحتوي على 150 غرفة مخصصة للعناية الحثيثة بالاضافة الى وجود 100 جهاز للتنفس الاصطناعي .

واضاف الحموري حول غرف العناية المركزة واجهزة التنفس ان مجموع ما يوجد في المستشفيات الخاصة بشكل عام هو 500 غرفة للعناية المركزة و 400 جهاز للتنفس الاصطناعي .



