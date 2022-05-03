الحنيطي: القوات المسلحة ماضية في التحديث والتطوير

الوكيل الاخباري - قال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وبتوجيهات ملكية ماضية ومستمرة بتطوير وتحديث تشكيلاتها ووحداتها، بما يتلاءم ويتواءم عسكرياً مع الدول المتقدمة، وبات من الضروري مواكبة هذا التحديث والتطوير في تشكيلات ووحدات القوات المسلحة ومنها كتيبة الاستطلاع الميداني.



جاء ذلك خلال زيارة اللواء الركن الحنيطي اليوم الثلاثاء، كتيبة الاستطلاع الميداني التابعة لمديرية العمليات الحربية.



كما زار رئيس هيئة الأركان المشتركة مجموعة الآلات الهندسية، التابعة لمديرية سلاح الهندسة الملكي.



واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة من القادة المعنيين إلى إيجازات عن المهام والواجبات الموكولة لها وأهم الانجازات التي تم تحقيقها، والخطط المستقبلية، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.



والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الوحدتين العسكريتين ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى وتهنئته بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تنفذها وتبذلها مرتباتها، والمعنويات العالية التي تتمتع بها.

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