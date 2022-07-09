الحنيطي يزور إحدى وحدات مديرية أمن الحدود

الوكيل الإخباري - أدى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك، مع مرتبات كتيبة المدفعية السابعة الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، وكان في استقباله لدى وصوله قائد المنطقة العميد الركن عبدالله الحنيطي.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي والحضور إلى خطبة العيد التي ألقاها مندوب عن مفتي القوات المسلحة قال فيها: "يعود علينا هذا اليوم المبارك بالفرح والسرور بعد أن أدى المسلمون ركناً عظيماً من أركان الإسلام، وأن الجيش العربي المصطفوي يحمل رسالة الإسلام السمحة التي تربطنا بشكل وثيق بالمقدسات الإسلامية، وأن هذا البلد الطيب والمبارك خصه الله تعالى وميزه بأنه أرض حشد ورباط لبيت المقدس".



وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة مجموعة الاستطلاع الإلكتروني، إحدى وحدات مديرية أمن الحدود، وكان في استقباله مديرها العميد الركن أحمد الخليفات.

واستمع اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارتان اللّتان جاءتا لمشاركة وتهنئة مرتبات القوات المسلحة الأردنية أول أيام عيد الأضحى المبارك، حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية للوحدتين، وخطط العمل المستقبلية لهم، وعن كافة الأدوار والواجبات المسندة لهم.



والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الوحدتين ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم.



ودعا رئيس هيئة الأركان المشتركة منتسبي القوات المسلحة إلى بذل أقصى الجهود والتفاني في حماية الوطن ورفع اسم الأردن عالياً، مبيناً أن جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ستوفر لهم كافة أشكال الرعاية والدعم والاهتمام.



حضر الزيارتين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.