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الإثنين، 24-07-2023 02:30 م

الحنيطي يستقبل رئيس أركان القوات البرية للقوات المسلحة الغانية

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الاثنين رئيس أركان القوات البرية للقوات المسلحة الغانية اللواء توماس أوبونج بيبره والوفد المرافق له، حيث جرت للضيف مراسم استقبال عسكرية.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك ومستقبل التعاون العسكري بين الجيشين الصديقين، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.


واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي بيَّنت حجم التطوير والتحديث على الأسلحة والمهام والمعدات في القوات المسلحة الأردنية، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.

 




 

 


 

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