شاهد.. مستشفى حكومي ينشر فيديو يبيّن الإجراء الصحيح عند التعرّض للدغة افعى

الوكيل الإخباري - نشر مستشفى الاميرة راية الحكومي، مقطع فيديو، بيّن فيه الطريقة الصحيحة للتعامل مع حالات لدغة الافعى، والتي انتشرت مؤخراً في الأردن، مع ارتفاع درجات الحرارة.

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وبيّن الفيديو طبيب يشرح الإجراءات التي يجب اتباعها عند التعرض للدغة أهمها، طلب الإسعاف بشكل فوري حتى لو لم تكن اللدغة مؤلمة في البداية، والابتعاد عن المكان الذي تعرضت فيه للدغة الأفعى.



ودعا الطبيب الشخص الذي يتعرض للدغة إلى الهدوء والبقاء ساكناً قدر الإمكان لمنع السم من الانتشار بسرعة، مع الاستلقاء وإبقاء مكان اللدغة أسفل القلب.



وشدد على أهمية تغطية مكان اللدغة بضمادة نظيفة جافة، وخلع قطع الملابس الضيقة أو الحلي قبل أن تبدأ منطقة اللدغة بالانتفاخ، وتجنب الأربطة الضاغطة والثلج، وتجنب فتح الجرح ومحاولة مص السم.



وبحسب التقارير الطبية، فانه قد لا يشعر الجميع بالألم في بداية اللدغة، وهنا يكون احتمال الإصابة بمضاعفات خطيرة مميتة، ابرزها احمرار وتورم، تخثر ونزيف غير طبيعي، انخفاض في ضغط الدم والشعور بالغثيان، والصداع والدوخة وصعوبة في التنفس، وتنميل وخدر في الأطراف.



وزادت حالات لدغات الافاعي في المملكة مؤخرا بشكل لافت، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.