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الثلاثاء، 11-07-2023 05:13 م

رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدفاع الصومالي

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، وزير الدفاع لجمهورية الصومال الفيدرالية عبد القادر محمد نور، والوفد المرافق له.

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وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، مستقبل التعاون العسكري بين الجيشين الشقيقين، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.


واستمع الحنيطي والوفد الضيف، إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي بيَّنت حجم التطوير والتحديث على الأسلحة والمهام والمعدات في القوات المسلحة الأردنية، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.


وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة: "إن الأردن والصومال لديهما هدفاً مشتركاً في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، من خلال تعزيز التعاون المشترك وتقوية العلاقات بين الجيشين الشقيقين".


من جهته، قال وزير الدفاع الصومالي: "إن الصومال واجهت على مر سنوات عديدة مشكلة الإرهاب الذي يشكَّل تحدياً كبيراً وخطيراً على الأمن والاستقرار في الصومال"، مؤكداً حاجة الصومال الماسة للاستفادة من تجربة القوات المسلحة الأردنية وخبراتها الواسعة في مجال مكافحة الإرهاب، لتطوير قدرات الجيش الصومالي في مواجهة خطر الجماعات الإرهابية وآثارها على المجتمع والدولة.

 




 

 


 

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