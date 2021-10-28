تربية الكرك تنظم محاضرة عن أنشطة جسور التعلم

الوكيل الاخباري- نظمت مديرية تربية قصبة الكرك اليوم الخميس، محاضرة في مدرسة العدنانية الثانوية للبنات، عن أنشطة جسور التعلم.

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وعمم المشرف التربوي صالح الكفاوين، على أن الورشة تأتي ضمن الخطة التعليمية في مجال التعليم والتعلم، وفي إطار استراتيجيات التدريس الوجاهي وجسور التعلم تماشيا مع ظروف جائحة كورونا.



وبين الجهود الكبيرة لمعلمات المدارس المتمثلة في تنفيذ أنشطة جسور التعليم عن بعد، التي أسهمت في تحقيق الكثير من الأهداف التعليمية المنشودة، وصولا إلى أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية.



وجرت الورشة التي اشرفت عليها مديرة المدرسة وعد الطراونة وبحضور معلمات من مختلف مدارس المديرية، وفق معايير الصحة والسلامة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا.