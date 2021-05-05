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الحنيفات يشدد على وضع خطة للأمن الغذائي

الأربعاء، 05-05-2021 08:54 م

استجابة لتوجيهات ملكية

الحنيفات يشدد على وضع خطة للأمن الغذائي

الحنيفات
جانب من الاجتماع


الوكيل الإخباري - ناقش وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات مسودة استراتيجية الأمن الغذائي  التي تم إعدادها  بمشاركة جميع الجهات.

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وقد استعرض الحنيفات  أهمية هذا التوجه والذي يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك بضرورة وضع خطة واضحة تشمل جميع مجالات الامن الغذائي سواء في مجال الإنتاج او التصنيع او الرقابة بالإضافة إلى تطوير التشريعات الناظمة له.

 

جاء ذلك، خلال ترأس وزير الزراعة اليوم الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للامن الغذائي وبمشاركة من الأمناء العامين للوزارات المعنية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء و المواصفات والمقاييس و نقيب المهندسين الزراعيين و ممثلي عن القطاع الخاص و ممثلي بعض الجهات الراعية منها منظمة الغذاء والزراعة و WFP

 

وبين الحنيفات على ان جلالة الملك عبد الله  شدد على أهمية الامن الغذائي واستشراف العمل للتعامل مع حالة ما بعد كورونا حيث لن يكون العالم كما قبله وان الأردن يبذل مجهودا كبيرا في ظل الازمات المتتالية والممتدة وأهمها أزمة اللجوء الممتدة وان الانجاز في ظل هذه الظروف الاقليمية والعالمية والمحلية يشكل اعجازا .

واكد الحنيفات الى ضرورة مراجعة مؤشرات الأمن الغذائي المستخدمة كونها في كثير من الأحيان  لا تعكس الصورة الحقيقية لوضع الأردن الغذائي نتيجة تحميله كل أعباء ضيوف الأردن من اللاجئين .

 

واشار الحنيفات على ضرورة تزويد المستشارين المكلفين بإعداد الاستراتيجية بالتغذية الراجعة لتطوير الآلية  المقترحة ووضع خطة تنفيذية واضحة وذلك استعدادا لأي أزمات مستقبلية قد تطرأ لا سمح الله نتيجة لجائحة كورونا أو اي أزمات إقليمية.

 




 

 


 

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