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السبت، 02-12-2023 07:00 م

الحنيفات يطلع على إنجازات وزارة الزراعة وخطتها للعام المقبل

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الوكيل الاخباري- اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، على خطط عمل الوزارة للعام المقبل، ونسب الإنجاز للعام الحالي.

وقال الحنيفات، خلال لقائه مدراء الوزارة في المركز والميدان بحضور الأمين العام المهندس محمد الحياري، إن تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة يتطلب الانسجام والتنسيق بين المركز والإدارات وفق جدول عمل واضح وتضافر الجهود للحفاظ على مسار الإنجاز.

وأضاف أن معدلات إنجاز المشاريع اللامركزية في جميع المحافظات وصلت إلى 95 بالمئة، وفي بعض المحافظات 100 بالمئة، بينما وصل الإنفاق الرأسمالي على مشاريع الخطة إلى 96 بالمئة.

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