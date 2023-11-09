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الخميس، 09-11-2023 08:48 م

الغرايبة يتفقد مشروعات وبرامج التدريب المهني بالأغوار الشمالية

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الوكيل الإخباري - تفقد مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد غرايبة ، اليوم الخميس، معهد التدريب المهني في المشارع ومشروع المعهد الزراعي بالشونة الشمالية .

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وأكد الغرايبة حرص المؤسسة على تعزيز البرامج التدريبية وتقديم خدمات تدريب متقدمة للشباب بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والمبادرات التي تخص التدريب المهني، خاصة مبادرة تحديث البنية التحتية لمعاهد المؤسسة واستحداث معاهد متميزة جديدة .


وأشار غرايبة إلى خطة المؤسسة الاستراتيجية للأعوام 2022-2025 لاستحداث مجموعة من معاهد التميز للتدريب على المهارات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل .


وأكد الغرايبة، أن هذه الجولة تأتي في إطار السعي المستمر لتطوير وتعزيز جودة الخدمات التدريبية ومتابعة العملية التدريبية وضمان الجاهزية الفنية في جميع المعاهد.


والتقى الغرايبة خلال جولته على مشروع المعهد الزراعي بالشونة الشمالية، مع رئيس بلدية معاذ بن جبل ساري العبادي ، وبحث معه إجراءات تجهيز المعهد وسير أعماله وآفاق التعاون بين المؤسسة والبلدية في إطار الشراكة بين المؤسسة والقطاعين العام والخاص بهدف ضمان تشغيل الخريجين والخريجات في التخصصات المطلوبة في سوق العمل .


وأشار الغرايبة إلى أن مؤسسة التدريب المهني ستواصل دعم المشاريع التدريبية والتطوير في المستقبل، مع التركيز على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة وتوفير فرص العمل للشباب.


كما، أطلع المدير العام على تجربة إحدى المزارع الحديثة المبنية على أنترنت الأشياء والتحكم في آليات الري والتسميد من خلال استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي توفر التدريب لطلبة دورات شبكات الري بمعهد مهني المشارع ، مؤكدا أهمية نقل تجربة معايير تكنولوجيا الزراعة الى طلبة المعهد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.


كما وتفقد الغرايبة سير التدريب في معهد مهني المشارع واحتياجات المتدربين ، كما اطلع على برامج التدريب في معهد مهني الغور الأوسط .

 




 

 


 

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