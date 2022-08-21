الحنيفات : 8819 فرصة عمل وفرها القطاع الزراعي خلال 2022

الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن القطاع الزراعي وفر 8819 فرصة عمل، وتدريب 1250 متدربا ، من خلال استثمار القطاع الخاص في المشروعات المنجزة والتي بلغت قيمتها نحو 59 مليون دينار.



وأشار الحنيفات في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أبرز إنجازات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي تضمنت 13 مشروعا من أصل 15 مشروعا، عازيا تأخر مشروعين لأسباب فنية.



وبين أن أهم المشروعات الرئيسة التي أنجزت، هي : الاستثمار في أراضي حوضي الحماد والسرحان، و إنشاء عدد من المحطات الزراعية، وبرنامج الإقراض الزراعي، ومجمع الصناعات الزراعية.

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