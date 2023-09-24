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الأحد، 24-09-2023 04:51 م

الخارجية : الأردن يرفض هذه الأفعال غير المسؤولة

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قيام حركة متطرفة في هولندا، بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، يوم أمس، أمام عدد من السفارات في لاهاي.

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لمثل هذه الأفعال غير المسؤولة التي تستفز مشاعر حوالي ملياري مسلم حول العالم، وتؤجج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي، مشددة على أن احترام الرموز الدينية، وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، ونبذ التعصب والتطرف، مسؤولية جماعية يجب على الجميع الالتزام بها.

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