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الإثنين، 19-07-2021 07:30 م

الخارجية الأميركية: زيارة الملك لواشنطن تؤكد أهمية العلاقات الثنائية

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ساميويل وربيرغ، الاثنين، إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لواشنطن تؤكد الرسالة على أهمية العلاقات الثنائية ودور الأردن في المنطقة”.اضافة اعلان


وأضاف في تصريحات لتلفزيون المملكة: “سعيدون جدا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن، وهي رسالة للشعبين الأميركي والأردني حول أهمية هذه العلاقات الثنائية وأهمية الدور الذي يلعبه الأردن في كل القضايا المهمة في المنطقة ومنها مكافحة الإرهاب وإنهاء الحروب والوصول إلى حل سلمي وتفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

 




 

 


 

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