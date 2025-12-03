أسعار الذهب ترتفع محلياً في التسعيرة الثانية

وارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21 "الأكثر طلبًا في السوق المحلية" بمقدار 30 قرشًا مقارنة بالتسعيرة السابقة، ليبلغ سعر البيع 85.8 دينارًا، مقابل 82.3 دينارًا للشراء.
وتالياً التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
المالية: الدين العام 82.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية أيلول
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
2262 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية الثلاثاء
-
6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم