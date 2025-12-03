الأربعاء 2025-12-03 07:21 م

أسعار الذهب ترتفع محلياً في التسعيرة الثانية

الأربعاء، 03-12-2025 05:30 م
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا جديدًا، وفق التسعيرة الثانية اليوم الأربعاء والصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان


وارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21 "الأكثر طلبًا في السوق المحلية" بمقدار 30 قرشًا مقارنة بالتسعيرة السابقة، ليبلغ سعر البيع 85.8 دينارًا، مقابل 82.3 دينارًا للشراء.

وتالياً التسعيرة: 


Image1_1220253172944370231729.jpg
 
 


