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الإثنين، 21-11-2022 01:52 م

الخارجية تتابع الأردنيين في اندونيسيا بعد زلزال أسفر عن ضحايا وإصابات

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - تابعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في جاكرتا أوضاع المواطنين الأردنيين في جمهورية اندونيسيا الشقيقة التي تعرضت، اليوم، لزلزالٍ أسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.  

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وتؤكد الوزارة أن بإمكان المواطنين الأردنيين في إندونيسيا التواصل لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة من خلال خط الطوارئ للسفارة الأردنية في جاكرتا (006285810457040) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777)، والبريد الإلكتروني لمركز العمليات ([email protected]).


 




 

 


 

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