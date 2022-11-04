الجمعة 04-11-2022
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الجمعة، 04-11-2022 06:17 م

الصحة : هذه اسباب وفيات معظم الأردنيين

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - كشفت آخر الاحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة، أن 78 بالمئة من الوفيات بين الأردنيين ناتجة عن أمراض غير سارية.

وأضافت الأرقام الصادرة مؤخرا، والتي تم استعراضها خلال الجلسات الحوارية الخاصة بالمبادرة العالمية حول دور الإعلام في التوعية عن الصحة، أن أكثر الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة، تعد أمراض القلب والشرايين بنسبة 37 بالمئة، والسرطان 12 بالمئة، والسكري 6 بالمئة.

ولفتت إلى أن المواطنين يرون السرطان أكثر الأمراض مؤثرة بنسبة 85 بالمئة.

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