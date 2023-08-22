الخارجية تتابع نقل 5 جثامين جواً لعائلة أردنية توفيت في السعودية

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

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أكد الناطق الإعلامي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي، أن الوزارة تتابع إجراءات نقل جثامين العائلة الأردنية التي توفاها الله بحادث سير بالسعودية أمس إلى الأردن جواً.وقال المجالي، لـ"الوكيل الإخباري" إنه سيتم نقل 5 جثامين من عائلة واحدة جواً من السعودية إلى الأردن بطلب من العائلة .ونوه أنه تم الموافقة على طلب نقل الجثامين مؤكداً الاستمرار في استكمال باقي الإجراءات مع الجانب السعودية وإصدار شهادات الوفاة.وكانت عائلة المواطن الاردني مالك اكرم علي خرمة المكونة من 6 أفراد تعرضت لحادث السعودية أثناء طريق العودة إلى الإمارات بعد أدائهم مناسك العمرة .ونتج عن الحادث وفاة الأب وأربع من أطفاله أكرم، مايا، دانا، ديما، ونجاة زوجته التي أصيبت بجروح متفاوتة، حيث وصفت حالتها الصحية بأنها "جيدة".