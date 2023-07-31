توضيح حكومي بشأن منع دخول الشاحنات الأردنية التي يزيد عمرها عن 20 سنة للسعودية

الوكيل الإخباري - أوضح مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل، المهندس عبد الرحيم الوريكات، أن منع دخول الشاحنات الأجنبية بما فيها الشاحنات الأردنية التي يزيد عمرها عن 20 عاما إلى الأراضي السعودية عبر الأردن، هو قرار صادر عن الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، ويشمل جميع المنافذ الحدودية للسعودية.

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وقال الوريكات إن هذا القرار صدر سابقا من قبل هيئة النقل السعودية، وتم تأجيل تطبيقه وأصبح ساري المفعول اعتبارا من الأول من آب 2023.



وبين الوريكات أن الحكومة الأردنية اتخذت إجراءات عدة سابقاً، منها قرار مجلس الوزراء الصادر في منتصف شهر نيسان الماضي بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة والهادف إلى رفع عمر رأس القاطر بالتسجيل لأول مرة والتي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وهو العمر التشغيلي الذي كان معمولا به سابقا، وذلك لإعطاء فرصة للناقلين العاملين على أنماط نقل الشحن كافة لتحديث أسطولهم لغايات رفع مستوى السلامة على الطرق وتمكينهم من العمل على النقل الخارجي مع دول الجوار ضمن العمر التشغيلي المسموح به، وتماشيا مع الاتفاقيات المعتمدة من جامعة الدول العربية.



وكانت الهيئة أكدت، في بيان صحافي الأربعاء الماضي، أنه وبعد دراسة واقع الحال للقطاع العامل على النقل الخارجي باتجاه دول الخليج العربي من خلال المعابر البرية والمراكز الحدودية مع المملكة العربية السعودية، تبين أن القطاع الأكثر تأثراً بعد نفاذ القرار السعودي مع نهاية الشهر الحالي، سيكون نمط النقل المبرد، وعليه فقد ارتأت الهيئة السماح لأي رأس قاطر من موديل 2004 فما فوق، وبغض النظر عن النمط الذي يعمل عليه، بالعمل على نمط النقل المبرد حتى نهاية العام الحالي.