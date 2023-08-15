أبو حماد: تراجع صادرات الخضار والفواكه للخارج بنسبة 30%

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

تراجعت صادرات الأردن من الخضار والفواكه إلى الأسواق الخارجية بنسبة 30% وذلك بعد تطبيق تعليمات السعودية بعدم السماح بدخول الشاحنات التي يزيد عمرها عن 20 عاما من سنة الصنع، وفق ما أفاد به نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد. اضافة اعلان





وقال أبو حماد لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردن فقد جراء هذا القرار نحو 60% من أسطول مركبات الشحن، لافتا إلى أن هذا من شأنه فقدان الأسواق الخارجية في ظل عدم القدرة على المنافسة وبسبب تضاعف أجور الشحن وبالتالي ارتفاع التكلفة على العاملين بالقطاع.



وأضاف أن قرار مجلس الوزراء الأخير بإعفاء الشاحنات المنوي استيرادها للأفراد والشركات من الضريبة العامة بنسبة 16% غير كافٍ لحل المشكلة وأنه يجب البحث عن حلول أخرى مثل إلغاء قانون التحميل النمطي وزيادة تصاريح البراد الأجنبي واقتصار تحميل المنتجات المحلية على البرادات الأردنية.



وأشار أبو حماد إلى أن أصحاب الشاحنات (الأفراد) لن يكونوا قادرين على تحديث شاحناتهم بسبب الأوضاع الاقتصادية، داعيا إلى إيجاد حلول بديلة للمشكلة وخاصة أن القرار ينطبق أيضا على شاحنات الترانزيت وهو ما يهدد بفقدان الأسواق الخارجية.



وكان قرار قرار المملكة العربية السعودية بشأن تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات الأردنية العابرة للأراضي السعودية والتي يتجاوز عمرها 20 عاما من سنة الصنع، حيز التنفيذ منذ مطلع الشهر الحالي.