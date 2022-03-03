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الخميس، 03-03-2022 07:49 م

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الموريتاني

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الوكيل الاخباري - تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير يوسف البطاينة، اليوم الخميس، نسخةً من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، أحمدو ادي محمد الراظي، سفيراً معتمداً غير مقيم لدى المملكة.

وأعرب السفير البطاينة، خلال لقائه في مكتبه السفير الراظي، عن أطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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