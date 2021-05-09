الأحد 09-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الافراج عن المقدسية مريم عفيفي

وزير الداخلية لـ الوكيل : أوعزت لمحافظ اربد بالتحقيق في شكوى ضد أحد المراكز الامنية

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة

الحاج حسن أحمد زعرور في ذمة الله

الجزائر تدين اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين بالقدس المحتلة

ايطاليا تسجّل أدنى حصيلة وفيات وإصابات بكورونا

بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية

القدس.. إصابة فلسطيني واعتقال آخر في مواجهات مع مستوطنين

بريطانيا: تطعيم أكثر من 53 مليون شخص بلقاح كورونا

نقابة الصحفيين تستنكر تصاعد اعتداءات الاحتلال على الزملاء في فلسطين

الأحد، 09-05-2021 10:13 م

الخارجية تستدعي السفير الاسرائيلي

520217141831831604544


الوكيل الاخباري - استدعت وزارة الخارجية اليوم القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان للتأكيد على احتجاج الحكومة الأردنية وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى والاعتداءات الأخيرة على الحرم والمصلين، والاعتداءات على المقدسيين خصوصاً في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

اضافة اعلان
 

وأكد السفير يوسف البطاينة أمين عام الوزارة للقائم بالأعمال الإسرائيلي أن ممارسات الاحتلال الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللوضع القائم التاريخي والقانوني ويتوجب وقفها فوراً، وحذره من مغبة استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصعيد.

وأكد البطاينة على أن ما قامت به شرطة الاحتلال تصرفات استفزازية مرفوضة ومدانة، كما أكد ضرورة احترام حرمة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وحرية المصلين وعدم التعرض لهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
138428_4_1615833089

وزير الداخلية لـ الوكيل : أوعزت لمحافظ اربد بالتحقيق في شكوى ضد أحد المراكز الامنية

4202112171657232233776

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة

5fe4d922900ca

شركس : الحذر سيد الموقف

42021301712961613504

لجنة الاوبئة : نحن في نهاية الموجة الثانية لفيروس كورونا

520218223531492153320

نقابة الصحفيين تستنكر تصاعد اعتداءات الاحتلال على الزملاء في فلسطين

10202012173518179719575

سعد جابر يغرد وهذا ما قاله

أخبار متعلقة
120211782113108436966

الخارجية : الاعتداء على المصلين في القدس تصرف همجي مرفوض ومدان

$R5AY7PN

الخارجية : اصابة 3 اردنيين في الهند بالسلالة الجديدة لكورونا ولا وفيات حتى اللحظة

4202113123232955654204

قرار حاسم بشأن ملف الدواجن اليوم

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تفاصيل امتحانات الطلبة و اوقاتها اليوم الاحد

1020192501111591484314

آذان الفجر اليوم الاحد في تمام الساعة 04:38

120211782025910683617

المملكة تستنكر استمرار هجمات الحوثي على السعودية