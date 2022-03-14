الخارجية: تسهيل إجراءات سفر 12 اردنيا من وارسو إلى الأردن

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنه تم تسهيل إجراءات سفر ومغادرة (12) اردنيا وأفراد عائلاتهم من وارسو إلى الأردن.



وأضافت الوزارة في تغريدة لها، أن مندوبيها يقومون حاليا بتسهيل إجراءات سفر ومغادرة (12) طالبا اردنيا وأفراد عائلاتهم من وارسو، استعداداً لعودتهم الميمونة إلى أرض الوطن على متن إحدى شركات الطيران والتي تصل مساء اليوم الاثنين.

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استمرار جهود مندوبي #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين في تسهيل إجراءات سفر ومغادرة (١٢) شخصاً من أبنائنا الطلبة وأفراد عائلاتهم من العاصمة #وارسو ، استعداداً لعودتهم الميمونة إلى أرض الوطن على متن إحدى شركات الطيران والتي تصل مساء اليوم بإذن الله. pic.twitter.com/ri98VZw1vS March 14, 2022

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