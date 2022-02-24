مركز الأزمات: نهيب بالأردنيين في أوكرانيا الابتعاد عن المناطق الشرقية والذهاب إلى الغربية

الوكيل الاخباري - قال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أنه ومنذ نهاية شهر كانون الثاني الماضي يتابع التوتر الذي يحدث في أوكرانيا، مؤكدا الحرص على تسهيل عودة كل راغب بها إلى الأردن.

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مدير وحدة الاستجابة الإعلامية والناطق الرسمي باسم المركز الدكتور أحمد النعيمات، أكد أن المركز قرر التنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والجهات ذات العلاقة لوضع خطط الاستباقية تسهل عودة الأردنيين الطوعية من خلال سلسلة إجراءات.



وفي حديثه للتلفزيون الأردني، الأربعاء، أشار النعيمات إلى صدور تعميم يعفي كل الأردنيين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى الأردن من التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة للعودة وإلغاء اشتراط الفحص الطبي قبل المغادرة وعند الوصول.



وأكد أن الإجراء الجديد المتخذ يأتي تطبيقا للخطة الاستباقية التي نسقها المركز مع الخارجية والتي تم من خلالها التباحث في عدة نقاط مخاطر مرتبطة بالتوتر بين أوكرانيا وروسيا.



ولفت النظر إلى أن مركز الأزمات يتابع وينسق مع الخارجية ويقدم الإسناد والمشورة اللازمة لضمان عودة الأردنيين من جهة ولتنسيق الجهود الوطنية من جهة أخرى.



وعاد للإهابة بالمواطنين المتواجدين في أوكرانيا الابتعاد عن المناطق الشرقية والذهاب أكثر إلى الغربية وأخذ التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية الأوكرانية والاحتياطات اللازمة للسلامة الشخصية والتواصل مع الأرقام المعلنة من قبل الخارجية.



وبين عودة عدد قليل من المقيمين في أوكرانيا إلى الأردن، مشيرا إلى عدد قليل أيضا بين الأشخاص الراغبين بالعودة رغم توفير خطوط طيران إضافية لتسهيل العودة والتنسيق الدبلوماسي مع الدول المجاورة لأوكرانيا للسفر برا لها.



المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات كان قد أعلن أنه تقرر اعفاء جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا.



وقال المركز في بيان مقتضب، "حرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحفيزهم للعودة إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، تقرر إعفاء جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا، بعدم التسجيل على المنصة المخصصة GATWWAY2JORDAN ".



كما تمت إزالة اشتراط فحص PCR خلال 72 ساعة التي تسبق السفر وفحص PCR حال الوصول إلى المملكة، اعتبارا من اليوم الخميس 24/2/2022 وحتى اشعار آخر.



