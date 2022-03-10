الخميس 10-03-2022
الوكيل الاخباري

361 أردنيا وأسرهم وصلوا الأردن منذ بدء عملية الإجلاء من أوكرانيا

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الخميس، 10-03-2022 04:00 م

361 أردنيا وأسرهم وصلوا الأردن منذ بدء عملية الإجلاء من أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - وصل إلى الأردن، 361 أردنيا وأسرهم قادمين من أوكرانيا عبر الحدود المجاورة لها؛ منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا حتى عصر الخميس، حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير هيثم أبو الفول.

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وقال أبو الفول، إنّ الوزارة ومن خلال خلية الأزمة بمركز العمليات في الوزارة والسفارات المعنية بالدول المجاورة لأوكرانيا سهلت عبور 1239 أردنيا وأسرهم إلى دول مجاورة لها.


وأضاف، أن الأردنيين وأسرهم الراغبين بالخروج من مدينة سومي الأوكرانية تم تأمين مغادرتهم جميعا باتجاه المعابر البرية مع أوكرانيا، بحسب المملكة.


وأشار أبو الفول، إلى أن الدبلوماسيين والقناصل الموجودين على المعابر البرية المجاورة لأوكرانيا يستقبلون الأردنيين وأسرهم لتقديم الإسناد والدعم اللازم لتسهيل إجراءات عبورهم وتأمين عودتهم للمملكة.


ودعا، "أيّ مواطن موجود في أوكرانيا إلى غاية الآن، ولم يُسجل على المنصة المعنية، ولم يتواصل مع السفارة في أنقرة أو خلية الأزمة على الهواتف التي تمّ إعلانها مراراً، ضرورة التواصل بالسرعة القصوى، وتزويد الوزارة بالبيانات والتفصيلات".


ولفت النظر أن ذلك "لتتمكن خلية الأزمة في الوزارة من حصر أسماء أيّ أردنيين لم يغادروا أوكرانيا بما في ذلك مدينة سومي، والعمل على التنسيق ومساعدتهم للمغادرة".


أبو الفول، وفي رده على استفسارات "المملكة"، حول أردنيين وصلوا منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء الماضي، أوضح أنه "وصل 17 أردنيا وأسرهم المعبر البري بين أوكرانيا ورومانيا في 4 مركبات".

 

وتابع، "كان هناك أزمة وطابور أشخاص لحظة وصولهم إلى المعبر تمتد حسب المعلومات التي وردتنا إلى 15 كيلو مترا، وبذلت كوادر السفارة ممثلة بقنصل الأردن في رومانيا جهودا استثنائية لسرعة عبورهم الحدود الأوكرانية نحو رومانيا لانهم كانوا في رحلة سفر منذ يومين".


وأضاف، أن "الأردنيين وأسرهم عبروا الحدود الساعة 1 بعد منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء، وأستقبلهم القنصل الأردني وتم تسهيل إجراءات عبورهم وتقديم المساعدة اللازمة حسب الأصول".


وبين أبو الفول، أنه "تم تأمينهم الـ 17 في رحلة قطار إلى مدينة العاصمة الرومانية بوخاريست وكان القنصل برفقتهم خلال ذهابهم إلى محطة القطار".


ولفت النظر، إلى أنه تم تأمينهم عند وصولهم لبوخارست بسيارات لنقلهم للفندق، بالإضافة إلى تأمين الاحتياجات اللازمة لهم.


وأشار، إلى أن "السفارة الأردنية في رومانيا أمنت 15 شخصا منهم للعودة إلى الأردن بناء على رغبتهم، في حين اختار شخصين السفر لوجهات أخرى".


وأضاف "أن أربعة أشخاص لم يرغبوا بالإقامة في الفندق الذي كان قد اقام به أكثر من 400 من المواطنين الأردنيين وأفراد أسرهم خلال الأيام الماضية، مطالبين الانتقال لفنادق أخرى بالمدينة". 


ودعا أبو الفول، إلى ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بعمليات إجلاء الأردنيين وأسرهم من أوكرانيا.


 




 

 


 

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