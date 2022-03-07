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الإثنين، 07-03-2022 09:23 م

68 أردنياً في أوكرانيا يصلون إلى عمّان.. و33 آخرون وصلوا أحد فنادق "وارسو" - صور

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الوكيل الاخباري - وصلت مساء الاثنين طائرة ركاب تقل أردنيين عائدين من أوكرانيا عبر بولندا، في إطار جهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والجالية الأردنية في بولندا لإعادة الأردنيين إلى المملكة بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

 

وقال رئيس الجالية الأردنية في بولندا محمد الأسعد لـ"الوكيل الاخباري" إن حوالي 68 أردنياً أقلعت طائرتهم مساء الاثنين من العاصمة البولندية وارسو إلى مطار الملكة علياء الدولي، وذلك بعد جهود قام بها القنصل الأردني المتواجد على الحدود البولندية الأوكرانية وليد القزاز، بالإضافة لجهود الجالية الأردنية.

 

وأضاف الأسعد أن القزاز سهّل مهمة عبور الأردنيين عبر الحدود من خلال إصدار وثائق سفر لهم، وتأمين الأردنيين وعائلاتهم بكل ما يحتاجونه من مصاريف وغيرها، بعد أن وصلوا من أوكرانيا بعد معاناة بسبب الحرب الدائرة هناك مع الجيش الروسي.

 

وبيّن أن 33 أردنياً يقيمون الآن في أحد فنادق وارسو، بانتظار تسيير رحلة جوية إلى عمّان، فيما يستعد القنصل الأردني وليد القزاز لاستقبال المزيد من الأردنيين العائدين من أوكرانيا.

 

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