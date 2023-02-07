الخارجية تعلن عن أرقام ساخنة لسفارتي الأردن بأنقرة ودمشق

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أرقام ساخنة لسفارتي الأردن في أنقرة ودمشق لتسهيل تواصل المواطنين الأردنيين مع السفارة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.



والأرقام هي:



السفارة الأردنية في انقره :

احمد الصعوب 00905012575198

مهيتاب 00905417899641

السفارة / دمشق

أنور البداوي 00963985425006

رائد الشوابكة 00963981501103

عصام أبو رصاع 00963934780078

الخط الساخن / السفاره دمشق

00963954455455

إبراهيم شاردو 00963988530797

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