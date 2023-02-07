الخارجية تعلن عن أرقام ساخنة لسفارتي الأردن بأنقرة ودمشق

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أرقام ساخنة لسفارتي الأردن في أنقرة ودمشق لتسهيل تواصل المواطنين الأردنيين مع السفارة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.
والأرقام هي:
السفارة الأردنية في انقره :
احمد الصعوب 00905012575198
مهيتاب 00905417899641
السفارة / دمشق
أنور البداوي 00963985425006
رائد الشوابكة 00963981501103
عصام أبو رصاع 00963934780078
الخط الساخن / السفاره دمشق
00963954455455
إبراهيم شاردو 00963988530797
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة