الثلاثاء 21-02-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 21-02-2023 12:07 ص

الخارجية تهيب بالأردنيين في تركيا وسوريا

الخارجية


الوكيل الاخباري - تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في كل من دمشق وأنقرة، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في كل من الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، جراء الزلزال الذي وقع مساء اليوم الاثنين. 

كما وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في كل من تركيا وسوريا، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص.

وتجدّد الوزارة التأكيد دعوتها المواطنين الأردنيين إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: 

الخط الساخن للسفارة الأردنية في أنقرة: (00905353648518)، (00905384419586، (00905417899641)، (00905012575198).

الخط الساخن للسفارة الأردنية في دمشق: (00963985425006)، (00963981501103)، (00963934780078)، (00963954455455)، (00963988530797).

أو من خلال وحدة مركز العمليات على الرقم (00962795497777)، أو البريد الإلكتروني ([email protected]).

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