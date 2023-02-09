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الخميس، 09-02-2023 09:07 م

السفارة الإيرانية تحتفي بالعيد الوطني لبلادها

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الوكيل الاخباري - أقامت السفارة الإيرانية في عمان مساء اليوم الخميس، حفل استقبال بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلادها (الثورة الإيرانية).

وحضر الحفل، عدد من الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين والصحفيين والمدعوين.

وأكد القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمان السفير علي أصغر ناصري، أن العلاقات الأردنية الإيرانية تسير نحو التقدم بما يخدم المصالح المشتركة. وقال، إن البلدين يتمتعان بعلاقات تاريخية.

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