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الأحد، 30-05-2021 01:41 م

الخارجية لـ الوكيل : تقرير بعد قليل بشأن الحالة الصحية للمعتقلين الأردنيين

خارج


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم الخارجية وشؤون المغتربين ، ضيف الله الفايز ، أن السفارة الأردنية في تل أبيب قامت ، اليوم الأحد بزيارة المعتقلين الأردنيين ، اللذين تسلّلا عبر الحدود من الأردن إلى فلسطين المحتلة.

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وفي ردّ على سؤال " الوكيل الإخباري" حول حالتهما الصحية ، قال الفايز " ننتظر التقرير حول حالتهما الصحية بعد قليل ، وفي صدد إصدار بيان في هذا الشأن".

 

وأشار الفايز في وقت سابق، أن الوزارة تقوم بدورها حيالهما ، منوها أن "وزارة الخارجية" استدعت "السفير الإسرائيلي" في عمان، سابقا ، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة بخصوص احتجاز المواطنَين، والوقوف على طريقة تعامل سلطات الاحتلال مع الحادثة .

 

 

 




 

 


 

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