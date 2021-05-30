الخارجية لـ الوكيل : تقرير بعد قليل بشأن الحالة الصحية للمعتقلين الأردنيين

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم الخارجية وشؤون المغتربين ، ضيف الله الفايز ، أن السفارة الأردنية في تل أبيب قامت ، اليوم الأحد بزيارة المعتقلين الأردنيين ، اللذين تسلّلا عبر الحدود من الأردن إلى فلسطين المحتلة.

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وفي ردّ على سؤال " الوكيل الإخباري" حول حالتهما الصحية ، قال الفايز " ننتظر التقرير حول حالتهما الصحية بعد قليل ، وفي صدد إصدار بيان في هذا الشأن".

وأشار الفايز في وقت سابق، أن الوزارة تقوم بدورها حيالهما ، منوها أن "وزارة الخارجية" استدعت "السفير الإسرائيلي" في عمان، سابقا ، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة بخصوص احتجاز المواطنَين، والوقوف على طريقة تعامل سلطات الاحتلال مع الحادثة .