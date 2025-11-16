الدوريات الخارجية : تدهور شاحنة محمّلة بأجهزة كهربائية

08:48 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الدوريات الخارجية، عبر التقرير المروري ، عن تدهور شاحنة محمّلة بأجهزة كهربائية على الطريق الخلفي في العقبة، خلال الساعات الـ24 الماضية. اضافة اعلان





وأسفر الحادث عن سقوط جزء من الحمولة، مما أدى إلى إعاقة حركة السير في كلا الاتجاهين، حيث باشرت الفرق المختصة التعامل مع الحادث وإزالة العوائق لإعادة فتح الطريق أمام حركة المركبات.