الأردن يشارك في الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية بنسخته الثالثة بالرياض

الوكيل الإخباري- يشارك الأردن ممثلاً بوزارة الثقافة، في فعاليات الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان 2025" في نسخته الثالثة، الذي انطلق في الرياض، برعاية وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وبمشاركة أكثر من 400 حرفي وحرفية من أكثر من 40 دولة حول العالم.





ويهدف المعرض الذي يأتي بتنظيم من هيئة التراث السعودية، وتستمر فعالياته من 13 إلى 26 تشرين الثاني الحالي، إلى تسليط الضوء على الحرفيين ودعمهم وتمكينهم اقتصاديا وثقافيا، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي بين شعوب العالم من خلال الفنون والحرف التقليدية اليدوية.



وقالت رئيس قسم البرامج التراثية في مديرية التراث بوزارة الثقافة المُشرفة على الجناح الأردني بالمعرض ديالا كساب، إن مشاركة الأردن في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار حرص وزارة الثقافة على إبراز الموروث الثقافي الأردني والتعريف بالحرف الوطنية الأصيلة، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بهذه المعارض لما توفره من فرصة لتعزيز حضور الحرف الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية وتسويق المنتجات اليدوية بما يسهم في دعم الحرفيين وتمكينهم.



وأضافت "أن وزارة الثقافة تعمل على النهوض بالقطاع الحرفي من خلال دعم المشاركات الخارجية، وتوفير البرامج التدريبية والمبادرات التسويقية التي تعزز استدامة الحرف التقليدية في مختلف محافظات المملكة"، مؤكدة سعي الوزارة كذلك إلى فتح آفاق جديدة للحرفيين الأردنيين عبر منصات دولية تبرز مهاراتهم وتتيح لهم تبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف الدول.



وفي الجناح الأردني، قدم الحرفيون المشاركون بالمعرض نماذج متنوعة من الحرف التقليدية والمنتجات اليدوية التي تعكس ثراء الموروث الأردني، حيث بين المتخصص في صناعة المهابيش والعكازات الخشبية سامر فريحات، أن مشاركته تأتي بهدف إبراز الحرفة الأردنية الأصيلة التي تعكس مهارة الآباء والأجداد، مشيرًا إلى أن المهباش يعد رمزا للضيافة والقيمة التراثية المتجذرة في المجتمع الأردني.



وقال يزن عيد، الذي يقدم فن الرمل الملون، إن المعرض يشكل منصة مهمة لعرض هذا الفن الذي يعكس طبيعة الأردن وتنوع بيئته، لافتًا إلى أن الرسم بالرمل داخل القوارير يمثل أحد أبرز الفنون التي تجذب الزوار وتعرفهم على الجغرافيا الأردنية بروح فنية مبتكرة.