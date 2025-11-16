الأحد 2025-11-16 11:06 ص
 

إسقاط 57 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية الليلة الماضية

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 15 نوفمبر 2025 حتى الساعة 7:00 صباحا يوم 16 نوفمبر، اعترضت منظومات للدفاع الجوي ودمرت 57 مسيرة أوكرانية، 23 منها فوق
الأحد، 16-11-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي دمرت واعترضت 57 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 15 نوفمبر 2025 حتى الساعة 7:00 صباحا يوم 16 نوفمبر، اعترضت منظومات للدفاع الجوي ودمرت 57 مسيرة أوكرانية، 23 منها فوق أراضي مقاطعة سامارا و17 فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد و5 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف و5 فوق أراضي مقاطعة روستوف و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك و3 فوق أراضي مقاطعة فورونيج و1 فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.

 
 
