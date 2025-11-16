إسقاط 57 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية الليلة الماضية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي دمرت واعترضت 57 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق الأراضي الروسية.

