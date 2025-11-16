الأحد 2025-11-16 11:06 ص
 

9493 شكوى عمالية على منصة "حماية" العام الحالي تتصدرها مخالفات "عدم دفع الأجور"

وزير العمل يستقبل السفير المصري
الوكيل الإخباري-   بلغ إجمالي الشكاوى المقدمة على منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل لنهاية شهر تشرين الأول الماضي، 9493 شكوى، وفق تقرير مديريات التفتيش وأقسامها في الوزارة.

ووفق التقرير  فإن مديريات التفتيش في وزارة العمل، نفذت خلال الفترة من 1 كانون الثاني حتى 31 تشرين الأول 2025، زيارات تفتيشية واسعة شملت 26.071 منشأة في مختلف محافظات المملكة.


وتستقبل منصة حماية شكاوى عمالية وشكاوى عمل الأطفال وشكاوى العاملين في المنازل، كما أشار التقرير إلى تنفيذ 19 حملة تفتيشية موجهة لقطاعات اقتصادية محددة.


وأوضح التقرير أن عدد الشكاوى التي جرت تسويتها خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي بلغت 3152 من أصل 4451 شكوى، بينها 973 مخالفة جرى توجيهها إلى المنشآت، و326 شكوى عمالية قيد الإجراء.


وتصدرت مخالفة "عدم دفع الأجور" الشكاوى العمالية بواقع 3488 شكوى خلال العشرة شهور الأولى، تلتها عدم منح شهادة خبرة بواقع 606 شكاوى، ثم إنهاء الخدمة لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفهي أو عدم وجود عقد بواقع 556 شكوى، ثم شكوى "اعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة" بواقع 541 شكوى، ثم "إيقاف العامل عن العمل" بواقع 481 شكوى.

 
 
