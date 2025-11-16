3 إصابات بحادث سير على طريق إربد - الزرقاء

08:54 ص

الوكيل الإخباري- قال الملازم 1 أنس الخالدي من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل صباح اليوم الأحد مع حادث تصادم على طريق إربد - الزرقاء، نتج عنه 3 إصابات، وإعاقة لحركة السير على المسرب الأيسر. اضافة اعلان

