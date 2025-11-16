الأحد 2025-11-16 11:06 ص
 

3 إصابات بحادث سير على طريق إربد - الزرقاء

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الوكيل الإخباري-     قال الملازم 1 أنس الخالدي من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل صباح اليوم الأحد مع حادث تصادم على طريق إربد - الزرقاء، نتج عنه 3 إصابات، وإعاقة لحركة السير على المسرب الأيسر.
 
 
