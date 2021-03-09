الخارجية لـ الوكيل : جثمان العمري سيصل المملكة الخميس

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ضيف الله الفايز ، أنه تمّ الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة المتعلّقة بنقل جثمان الناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبد الله العمري.

اضافة اعلان



وبين الفايز ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه من المتوقع أن يصل جثمان العمري ، بعد غد الخميس ، برفقة أصدقائه الأربعة ، بعد تقديم العلاج اللازم لهم، حيث كانوا يتواجدون برفقته - العمري - .

وتوفي العمري بحادث سير ، وكانت "الرحلة الأخيرة" له ، في جنوب إفريقيا ، وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث توشّحت العديد من الصفحات بالسواد حزنا على فراق العمري، مستذكرين مناقبه .

العمري رحل، على وقع صدمة عائلته ومحبيه ، فقد غادر الأردن برحلة سياحية واليوم يعود إليها "مكفّنا" .

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





