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الثلاثاء، 09-03-2021 01:11 م

ذهب في رحلة وعاد مكفنا

الخارجية لـ الوكيل : جثمان العمري سيصل المملكة الخميس

العمري
الشاب عبد الله العمري


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ضيف الله الفايز ، أنه تمّ الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة المتعلّقة بنقل جثمان الناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبد الله العمري.

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وبين الفايز ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه من المتوقع أن يصل جثمان العمري ، بعد غد الخميس ، برفقة أصدقائه الأربعة ، بعد تقديم العلاج اللازم لهم، حيث كانوا يتواجدون برفقته - العمري - .

 

وتوفي العمري بحادث سير ، وكانت "الرحلة الأخيرة" له ، في جنوب إفريقيا ، وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث توشّحت العديد من الصفحات بالسواد حزنا على فراق العمري، مستذكرين مناقبه .

 

العمري رحل، على وقع صدمة عائلته ومحبيه ، فقد غادر الأردن برحلة سياحية واليوم يعود إليها "مكفّنا" .

 

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