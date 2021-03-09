الخارجية لـ الوكيل : جثمان العمري سيصل المملكة الخميس

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ضيف الله الفايز ، أنه تمّ الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة المتعلّقة بنقل جثمان الناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبد الله العمري.
وبين الفايز ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه من المتوقع أن يصل جثمان العمري ، بعد غد الخميس ، برفقة أصدقائه الأربعة ، بعد تقديم العلاج اللازم لهم، حيث كانوا يتواجدون برفقته - العمري - .
وتوفي العمري بحادث سير ، وكانت "الرحلة الأخيرة" له ، في جنوب إفريقيا ، وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث توشّحت العديد من الصفحات بالسواد حزنا على فراق العمري، مستذكرين مناقبه .
العمري رحل، على وقع صدمة عائلته ومحبيه ، فقد غادر الأردن برحلة سياحية واليوم يعود إليها "مكفّنا" .
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