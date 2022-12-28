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الأربعاء، 28-12-2022 11:48 ص

الخارجية لم تُبلغ بأي إصابات لأردنيين في أمريكا وكندا بسبب العاصفة الثلجية

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وبالتنسيق مع السفارات الأردنية في أمريكا وكندا أوضاع الأردنيين هناك بعد اجتياح عاصفة ثلجية قوية للبلدين منذ أيام وفق مصدر في الوزارة.

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وأكد المصدر لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء أنه لم يرد لمركز الوزارة او السفارات عن وقوع أي إصابات لأردنيين في كندا وأمريكا بسبب العاصفة الثلجية منوهاً أن الوزارة تستقبل جميع الملاحظات من سفاراتها والأردنيين على مدار الـ24 ساعة .


واشار المصدر أن بإمكان المواطنين الأردنيين في أمريكا التواصل لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة من خلال خط الطوارئ للسفارة الأردنية في واشنطن (0096212022949522) أو السفارة في نيويورك (0096219296185309)، أو السفارة الأردنية في أوتاوا الكندية على الرقم (0096213439991942)

وشهدت أجزاء من أمريكا عاصفة ثلجية قوية أدت إلى وفاة أكثر من 55 شخص بعد تقطع السبل بهم.


فيما تشهد كندا عاصفة ثلجية أدت الى إغلاق مدارس وقطع الكهرباء عن نحو 1.2 مليون شخص وإلغاء العديد من الرحلات الجوية.


 




 

 


 

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