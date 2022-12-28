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الأربعاء، 28-12-2022 10:58 ص

الأردن يدين اقتحام مستوطنين أرضا تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان

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الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، وآخرها اقتحام أرض تابعة للبطريركية في وادي حلوة بسلوان جنوب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة. 

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وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي رفض المملكة المُطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقوف المملكة إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المتطرفين والمستوطنين.


 




 

 


 

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