جمعية رجال الأعمال: يجب عدم المساس بأسعار الفوائد على جميع القروض

الوكيل الاخباري - دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إلى وضع خطة استراتيجية لإعادة تنظيم قطاع النقل في المملكة والمواءمة بين النقل الفردي وشركات النقل بما يضمن استمرارية سلاسل التزويد.



وشدد الطبّاع على ضرورة عدم المساس بأسعار الفوائد على جميع القروض القائمة سواء التجارية أو الشخصية حتى نهاية عمر القرض، وكذلك دراسة نسب مساهمة القطاع الخاص في الضمان الاجتماعي والذي أصبح يشكل عبئا يتجاوز 14% من تكلفة الرواتب والأجور.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

