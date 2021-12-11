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السبت، 11-12-2021 02:29 م

الخارجية: لم يصل اردنيين جدد من جنوب افريقيا ولا تغيير على الإجراءات

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الوكيل الاخباري - قال مدير العمليات والناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول إنه لا يوجد أي أردنيين جدد قدموا إلى المملكة من دول جنوب افريقيا.

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وأضاف أبو الفول لـ"الوكيل الاخباري" أنه في السابق سجل أردنيون للعودة إلى أرض المملكة يقدر عددهم بخمسة عشر شخصاً، منهم من عاد ومنهم من تراجع عن العودة.

 

وبين أن هناك عدد من الأردنيين يقيمون في جنوب افريقيا لارتباطهم بأعمال، ومنهم من ذهب إليها بغرض السياحة.

 

وأكد أنه لا تغيير على الإجراءات التي أقرها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حول العائدين من دول جنوب افريقيا، مشيرا أن إجراءات الحجر الصحي للقادمين من تلك الدول ما زالت قائمة.

 




 

 


 

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