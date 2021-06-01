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الثلاثاء، 01-06-2021 12:21 م

الخدمة المدنية لـ الوكيل : إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الامتحان باستثناء وظيفة معلم

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توضيحية


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكـد الناطق الإعلامي باسم ديوان الخدمة المدنية ، خالد غرايبة ، أن (2066) طلبا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الديوان ، بانتظار التعيينات من كافة المؤهلات العلمية.

وأشار غرايبة ، الثلاثاء ، خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أن تلك الفئة - ذوي الاحتياجات الخاصة - تم إعفاؤها من الامتحان التنافسي الخاص في التعيين ، باستثناء وظيفة معلم في وزارة التربية والتعليم.

وعرّج على نصّ "قانون الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 20 لسنة 2017 ، المادة 25/هـ ، والذي جاء فيه :

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تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشدّد غرايبة ، على أن من أولويات ديوان الخدمة المدنية، خدمة الأردنيين ، بشكل عام ، وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص ، من منطلق المسؤولية في إعطائهم حقّهم في التعيينات ، كونهم عنصر فعّال في المجتمع، وقادرون على العطاء والتميّز.

 

تنويه

ما ورد من مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" ، في الخبر أعلاه ما نصّ عليه القانون ، إلا أن موقع "الوكيل الإخباري" يستخدم مصطلح "ذوو /ذوي الاحتياجات الخاصة" ، لإيماننا المطلق بأن الفئة قادرة على الإبداع والتميّز .

 


 




 

 


 

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