الخميس 21-04-2022
الوكيل الاخباري

حبس موظف حكومي وشخص آخر 5 سنوات زورا 126 تصريح عمل

الارصاد تُحذر من الغبار

الملك يلتقي المشاركين في اجتماع اللجنة الوزارية العربية

إدانة موظف حكومي بجرم قبول الواسطة وتغريمه ألف دينار

تحويل رواتب متقاعدي الضمان للبنوك

السعودية تحوّل الشريحة الرابعة لمنحة دعم الموازنة بقيمة 50 مليون دولار

تعرّف على مواعيد الليالي الوترية خلال العشر الاواخر من رمضان

ما الحكمة من إبهام ليلة القدر وعلاماتها؟.. الإفتاء تجيب

الصفدي: 3 أولويات سيتم العمل عليها بشأن المسجد الاقصى والقدس

أبو الغيط: تحرك كبير للضغط على الاحتلال

الخميس، 21-04-2022 02:31 م

الخدمة المدنية يدعو الوزارات لتزويده بتقارير عن الموفدين للدراسة

M63A9029


الوكيل الإخباري - عمم ديوان الخدمة المدنية على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، لغايات تزويده بالوثائق والتقارير التي تثبت مواظبة الموظفين الموفدين المنتظمة في الدراسة، والنتائج النهائية التي حصلوا عليها في كل فصل او سنة دراسية وتاريخ مباشرة العمل للذين انهوا دراستهم للحصول على درجتي (الماجستير والدكتوراه).

وقال رئيس الديوان الخدمة سامح الناصر في بيان صحفي اليوم الخميس، ان التعميم يأتي في إطار الدور الرقابي للديوان والمتابعة المستمرة للموظفين الموفدين في بعثات دراسية ودورات تدريبية، وفقا لأحكام المادة 121.

اضافة اعلان


وأوضح أن الوحدة التنظيمية المعنية في التدريب في الدائرة او الوزارة تقوم بمتابعة الموفدين وسير دراستهم وتدريبهم وإجراء عملية تقييم لنتائج حصولهم على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وتزويد ديوان الخدمة المدنية بها بشكل دوري، وان الموظف الموفد في دورة أو برنامج تدريبي يلتزم وفقا لأحكام النظام بتزويد دائرته بتقرير مفصل عن الدورة أو البرنامج الذي أوفد إليه.


وبين الناصر ان نظام الخدمة المدنية قنن هذه الاجراءات لغايات تحقيق مفهوم الدائرة المتعلمة من خلال نقل المعرفة وتبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات السابقة والاطلاع على المستجدات، وتعزيز مفهوم العمل بروح الفريق وتمكين الموظفين وتعزيز صلاحياتهم، بهدف رفع قدراتهم وتطويرها.


من جهته، قال أمين عام ديوان الخدمة المدنية - رئيس اللجنة المركزية للبعثات والدورات المهندس مبارك الخلايلة، إنه وفقا لاحكام المادة (133) من نظام الخدمة المدنية، يترتب على الموفد في بعثة تزويد رئيس اللجنة المركزية للبعثات والدورات والدائرة التي أوفد منها بتقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير الدراسي على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة أشهر، والنتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة دراسية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1650539614366

مجلة "أفكار" تستعيد تجربة الكاتب خيري منصور

9ec25cd1-8346-4774-8059-f0b42a302f09

الطاقة توقع مذكرة تفاهم لإعداد خارطة بالثروات المعدنية في المملكة

image

أبناء المملكة يطلقون حملة لتوزيع طرود خير احتفاء بعودة الملك

الملك-1

الملك يلتقي المشاركين في اجتماع اللجنة الوزارية العربية

عطلة

تخوّف من حرمان العاملين بالقطاع الخاص من العطل الرسمية

eed8bad7-339954_55_1633458898

إدانة موظف حكومي بجرم قبول الواسطة وتغريمه ألف دينار

أخبار متعلقة
0L5A0275

الطاقة تدعو مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

M63A9029

ديوان الخدمة يسلم قوائم المرشحين لوظيفة حارس إلى وزارة التربية

M63A9020

مدعوون للمقابلات الشخصية للتعيين - أسماء

a5fc00c2-71b7-47bc-9e3f-73cfa0b1d264

راصد: الانتخابات الحالية هي الأعلى مشاركة عددياً خلال 20 عاماً

7db5b493-77cb-46d3-b1b7-e00ead65f74e

الوطني لحقوق الإنسان: تحويل رئيس لجنة اقتراع للتحقيق.. والأمن يفتِّش ناخبين بعد بلاغ بوجود "مسلحين"

e7f3d277-881d-46f2-8087-699108b2b243

عجلون الأعلى بنسبة التصويت وعمّان الأقل.. بالأرقام تعرّف على نسبة المشاركة بالانتخابات في محافظات المملكة