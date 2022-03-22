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الثلاثاء، 22-03-2022 08:41 م

الوطني لحقوق الإنسان: تحويل رئيس لجنة اقتراع للتحقيق.. والأمن يفتِّش ناخبين بعد بلاغ بوجود "مسلحين"

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الوكيل الاخباري - واصل المركز الوطني لحقوق الإنسان المراقبة على مجريات عملية الاقتراع ضمن انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، حيث سجل المركز الملاحظات التالية فيما يتعلق بالفترة التي سبقت إغلاق الصناديق، إضافة إلى الملاحظات الخاصة بعملية الإغلاق.

 

وقال المركز في البيان الثالث الذي أصدره في يوم الانتخابات ووصل لـ"الوكيل الاخباري" نسخة منه، إن هناك عدة ملاحظات سجلتها فرق المركز الوطني لحقوق الانسان.

 

ومن أبرز تلك الملاحظات:

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- استمرار الدعاية الانتخابية داخل وأمام مراكز الاقتراع في مختلف محافظات المملكة، واستمرار استخدام الأطفال لهذه الغاية.


- رصد الفريق قيام أبناء أحد المرشحين بمحاولة التأثير على إرادة الناخبين عند مدخل أحد مراكز الاقتراع في محافظة الزرقاء، الأمر الذي أثار استياء ناخبين.


- قيام مندوبة أحد المرشحين بمرافقة إحدى الناخبات إلى المعزل والطلب منها التصويت لصالح أحد المرشحين، والاطلاع على ورقة الاقتراع الخاصة بها، وذلك في أحد مراكز الاقتراع في محافظة العاصمة.


- انقطاع الإنترنت أكثر من مرة في أحد مراكز الاقتراع في البادية الشمالية، وفي أحد المراكز في محافظة العاصمة وتوقف العملية الانتخابية نتيجة ذلك.


- استمرار تصوير أوراق الاقتراع في بعض مراكز الاقتراع ونشر بعض هذه الصور على شكل مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


- رصد الفريق وجود قوائم للناخبين مع مندوبي المرشحين وقيامهم بالتأشير على اسم الناخب في بعض مراكز الاقتراع في محافظة العاصمة.


- رصد الفريق قيام أحد الناخبين بالتحدث بواسطة الهاتف خلال قيامه بعملية الاقتراع داخل المعزل في أحد مراكز اقتراع محافظة جرش.


- رصد الفريق عملية انتحال شخصية أحد الناخبين من قبل أحد الأشخاص، وتم تحويله إلى المدعي العام.


- نقل دفاتر اقتراع عدد 2 من مركز اقتراع إلى مركز آخر في محافظة المفرق من قبل رئيس لجنة الاقتراع.  


- وجود مرتبات الأمن العام داخل بعض المراكز خلال عملية الاقتراع وخلال عملية الفرز.


- رصد الفريق قيام الامن العام بمنع دخول أحد الناخبين الساعة (6:58) الى مركز الاقتراع الخاص به في أحد مراكز الاقتراع في محافظة العاصمة.


- التأخر في اغلاق الصناديق في ثلاثة مراكز اقتراع في محافظة العاصمة.


- الطلب من المراقبين كافة اغلاق هواتفهم ووضعها جانبا بعد إغلاق صناديق الاقتراع في أكثر من مركز اقتراع في محافظة عجلون الامر الذي حال دون ارسال المراقبين للملاحظات الرصدية، في حين رصد الفريق إبقاء الهواتف مع المراقبين في مراكز الاقتراع الأخرى.


- بدأت عملية الفرز في أحد مراكز الاقتراع مع عدم تشغيل الشاشات الخاصة بعملية الفرز.


ويشير المركز في هذا الصدد إلى قيامه بإرسال الملاحظات الرصدية المتعلقة بسير العملية الانتخابية أولا بأول إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بهدف معالجتها، وقد تلقى المركز عدة ردود من الهيئة بهذا الصدد أبرزها تحويل رئيس لجنة في أحد مراكز الاقتراع إلى لجنة تحقيق بسبب مخالفات ارتكبها، إضافة إلى أن التفتيش الذي أجرته مرتبات الأمن العام للناخبين في أحد مراكز الاقتراع في محافظة العاصمة، كان بناء على بلاغ بوجود أشخاص مسلحين، والتنسيق مستمر فيما يتعلق بباقي الملاحظات.


ويذكر أن المركز قد أعد غرفة عمليات مزودة بكافة الاحتياجات اللازمة لرصد ومراقبة انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، حيث باشرت الغرفة عملها منذ اليوم الأول لإعلان الهيئة المستقلة للانتخاب عن موعد الاقتراع في الثامن من الشهر الحالي، وستستمر في العمل والمراقبة ضمن كافة مراحل العملية الانتخابية.


ويؤكد المركز أن غرفة عملياته تستقبل شكاوى المواطنين على سير العملية الانتخابية من خلال الخط الساخن رقم (0798866884) وأرقام الهواتف الأرضية (065932257 – 065930072 – 065920396).


 




 

 


 

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