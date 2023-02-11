الخدمة المدنية ينشر الكشف التنافسي الأولي لعام 2023 على موقعه الإلكتروني غدا

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة المهندس مبارك الخلايلة، أن موعد نشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2023 على الموقع الإلكتروني للديوان (www.csb.gov.jo) سيكون اعتبارا من يوم غد الأحد، الموافق 12 شباط، ولغاية نهاية يوم الخميس المقبل.



جاء ذلك استعدادا لإصدار الكشف التنافسي الأساسي، الذي سيتم اعتماده لغايات تعبئة الشواغر الحكومية للعام الحالي، وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها.



وأشار الخلايلة إلى أن الديوان، ولغايات تحقيق الشفافية والعدالة، أتاح الفرصة للمتقدمين بطلبات التوظيف الاطلاع على بياناتهم التي لها ارتباط بالنقاط التنافسية للمتقدمين كمعدل المؤهل العلمي، ومكان الإقامة الفعلية، وسنة التخرج، وتاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى تقديم الاعتراضات والملاحظات وإرسالها مباشرة خلال فترة عرض الكشف التجريبي.



وأضاف أنه تم تشكيل لجنة متخصصة في الديوان لدراسة هذه الملاحظات وعكسها على الكشف التنافسي الأساسي لاحقا إن وجدت.

وأشار إلى أنه بإمكان المواطنين الحصول على خدمات الكشف الأولي من خلال الموقع الإلكتروني للديوان www.csb.gov.jo، ومن خلال مركز الاتصال الوطني على الرقم 5008080، لافتا إلى أن الديوان سيقوم بإرسال رسائل نصية (sms) لجميع المتقدمين المدرجة طلباتهم على الكشف التنافسي لعام 2023، وإعلامهم بموعد نشر الكشف التجريبي وآلية إرسال الملاحظات.



وعن تحديد مكان إقامة المتقدمين بطلبات التوظيف، أكد الخلايلة أن الديوان يعتمد قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات وفقا لأحكام المادة (4) من تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية المعمول بها، وكتب مستشارية العشائر بالنسبة لأبناء البادية والمقيمين فيها.



وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية، ولغايات تدقيق البيانات وحصرها، سيتوقف مؤقتا خلال فترة عرض الكشف التجريبي عن استلام المعاملات من خلال الخدمات الإلكترونية لموقعه الإلكتروني، وسيتم استئناف استلامها حال انتهاء فترة عرض الكشف التجريبي.



وبين الخلايلة أن ديوان الخدمة سيقوم بإطلاق الكشف التنافسي الأساسي لعام 2023 خلال مؤتمر صحفي يعقده رئيس الديوان، بحضور مندوبي وسائل الإعلام نهاية الشهر الحالي.

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