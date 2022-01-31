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الخرابشة: انقطاعات الكهرباء غير مقبولة.. وهناك فرصة للتحسين

الإثنين، 31-01-2022 01:03 م

الخرابشة: انقطاعات الكهرباء غير مقبولة.. وهناك فرصة للتحسين

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن الانقطاعات في الشبكة الكهربائية خلال المنخفض الجوي الأخير والتي امتدت لفترات طويلة وصلت إلى 30 و40 ساعة غير مقبولة.

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وقال الخرابشة، خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، اليوم الاثنين، إن تحديات واجهت فرق الصيانة التي أشرفت على عمليات الإصلاح وذلك بسبب تساقط كميات كبيرة من الثلوج خلال فترات قصيرة.

 

وأضاف أن غالبية الانقطاعات كانت في محافظة البلقاء والعاصمة عمان والتي كان لها النصيب الأكبر من الأضرار.

 

وأشار إلى وجود 2600 عطل على الضغط المنخفض للشبكة الكهربائية، فيما تم رصد 118 عطل على الضغط المتوسط ولم تسجل أي شكوى على الضغط المرتفع.

 

وبيّن الوزير أن هناك فرصة للإصلاح والتحسين دوما وهذا ما نسعى إليه، لافتا إلى أن الظروف الجوية كانت استثنائية.

 




 

 


 

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