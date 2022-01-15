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الأمن يُحذر الأردنيين خلال المنخفض

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السبت، 15-01-2022 03:01 م

الأمن يُحذر الأردنيين خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه مع دخول المنخفض الجوي اجواء المملكة فإن مديرية الأمن العام تدعو المواطنين والمقيمين الى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلاله لا سيّما عند التعامل مع وسائل التدفئة أو قيادة المركبات اضافة إلى تجنب المناطق المنخفضة المتوقع تشكل السيول فيها. 

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وأكد على أن جميع الطرق بالمملكة سالكة حتى الساعة الثالثة عصراً ، فيما تشهد الآن منطقة رأس النقب والمرتفعات الجنوبية تساقط الثلوج بين الحين والآخر والقيادة على الطرق هناك بحاجة لاقصى درجات الانضباط والحيطة والحذر الشديد.


وشدد الناطق على ضرورة تقليل الحركة بالمركبات مساء اليوم وصباح الغد بسبب فرص تشكل الانجماد الشديد والتزاماً بما يصدر من الجهات الرسمية من بيانات وتحذيرات.


ودعا الناطق الإعلامي لضرورة متابعة النشرات الجوية والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة والضرورة.

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